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Минул год с крушения военного вертолета в «Гарахейбате»

Минул год с крушения военного вертолета в «Гарахейбате» Минул год, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.
Происшествия
30 ноября 2022 г. 06:00
Минул год с крушения военного вертолета в «Гарахейбате»

Минул год, когда на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Report напоминает, что в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

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Версия на азербайджанском языке “Qaraheybət”də hərbi helikopterin qəzaya uğramasından 1 il ötür

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