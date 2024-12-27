Минтранс РК: О взрыве кислородного баллона на самолете AZAL сообщил руководитель полетов Ростова

Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53.

Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана в своем уточнении по высказыванию о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL.

"Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, что пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию", - отмечает ведомство.

В уточнении Минтранса сообщается, что "исходя из данной информации, оперативно были оповещены все спасательные службы".



"На брифинге [26 декабря] была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова", - заявляет министерство.