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Минобороны: За месяц более 1184 га освобожденных территорий полностью очищены от мин

Минобороны: За месяц более 1184 га освобожденных территорий полностью очищены от мин В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск армии Азербайджана в июле нынешнего года было полностью очищено от мин более 1 184 гектаров освобожденных территорий.
Происшествия
31 июля 2024 г. 11:24
Минобороны: За месяц более 1184 га освобожденных территорий полностью очищены от мин

В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск армии Азербайджана в июле нынешнего года было полностью очищено от мин более 1 184 гектаров освобожденных территорий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 39 721 га освобожденных территорий.

В целом, обнаружено и уничтожено 13 045 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 3 318 единиц противотанковых мин и 10 463 единицы противопехотных мин.

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Версия на английском языке ФотоMoD: Over 1,184 hectares of land cleared of mines in Azerbaijan in July
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Son bir ay ərzində 1184 hektardan çox ərazi minalardan tam təmizlənib

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