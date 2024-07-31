Минобороны: За месяц более 1184 га освобожденных территорий полностью очищены от мин

В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск армии Азербайджана в июле нынешнего года было полностью очищено от мин более 1 184 гектаров освобожденных территорий.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 39 721 га освобожденных территорий.
В целом, обнаружено и уничтожено 13 045 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 3 318 единиц противотанковых мин и 10 463 единицы противопехотных мин.