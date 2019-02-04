Минналогов подало иск на 1.7 млн манатов против Джахангирова Гаджиева

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева,Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Хейбетова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева было объявлено, что защитой прав Дж.Гаджиева займется еще один адвокат - Фахраддин Мехтиев.

По словам судьи, в качестве потерпевшей стороны признано ОАО "Международный банк Азербайджана", а в качестве гражданского истца - небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" и министерство налогов.

Затем представитель министерства налогов объявил о возбуждении ими гражданского иска на 1 752 359 манатов. Он потребовал удержать указанную сумму с Дж.Гаджиева и перечислить в госбюджет.

На процессе гособвинитель объявил обвинительный акт, однако на заседании возник перерыв.

Заседание суда продолжится во вторую половину дня.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 20 лицам предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов приговорен к 13 годам, И.Хидаятзаде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде до 5 лет.