Минналогов оштрафовало директора "Бакы шампан шераблары"

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Министерство налогов наложило штраф с составлением административного протокола на директора ОАО "Бакы шампан шераблары" (Бакинские шампанские вина) Джафарова Саиба Джабир оглу.

Как сообщает Report, С.Джафаров был признан виновным по статье 602.4 Кодекса об административных проступках АР.

В соответствии с данной статьей, непредоставление предпринимателем проверяющему в процессе проверки документов, относящихся к проверке, непредоставление устных и (или) письменных объяснений на вопросы, возникающие во время проверки, предоставление искаженной, ложной информации или препятствование проведению осмотра территории, используемой для предпринимательской деятельности, предприятий производства и переработки, складов, помещений для продаж, транспортных средств, а также других мест, используемых для предпринимательской деятельности — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение Наримановского районного суда.

Отметим, что ОАО "Бакы шампан шераблары" занимается производством алкогольных напитков.