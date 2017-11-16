Министры обороны Азербайджана и Узбекистана посетили воинскую часть

© Müdafiə Nazirliyi

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Абдусалом Азизов 16-го ноября посетили воинскую часть.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала гости, возложив цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому на территории воинской части, почтили его память.

Министрам обороны был представлен обзорный брифинг о воинской части и проведено практическое ознакомление с условиями, созданными для личного состава.

После посещения столовой, казарм, административных и служебных помещений гости были проинформированы об оружии и военной технике, а также других боевых средствах, имеющихся на вооружении воинской части.