Министр здравоохранения отправился в Сиязань в связи с аварией автобуса, перевозившего учителей и студентов

Сиязань. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Огтай Ширалиев отправился в Сиязанский район в связи с аварией автобуса, перевозившего учителей и студентов.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, министр в настоящее время находится в Сиязанском региональном лечебно-диагностическом центре.

Главврач центра Дадаш Гумбетов проинформировал министра о состоянии здоровья раненых.

Вместе с министром в район приехали также машины станции скорой и неотложной медицинской помощи. Ожидается транспортировка раненых в Баку.

Отметим, что вчера в поселке Алтыагадж Хызинского района автобус, перевозивший студенческий и педагогический состав Сумгайытского государственного технического колледжа, попал в аварию. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 21 ранены.