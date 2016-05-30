Министр здравоохранения отправился в Сиязань в связи с аварией автобуса, перевозившего учителей и студентов

Сиязань. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Огтай Ширалиев отправился в Сиязанский район в связи с аварией автобуса, перевозившего учителей и студентов.
Как сообщает корреспондент местного бюро Report, министр в настоящее время находится в Сиязанском региональном лечебно-диагностическом центре.
Главврач центра Дадаш Гумбетов проинформировал министра о состоянии здоровья раненых.
Вместе с министром в район приехали также машины станции скорой и неотложной медицинской помощи. Ожидается транспортировка раненых в Баку.
Отметим, что вчера в поселке Алтыагадж Хызинского района автобус, перевозивший студенческий и педагогический состав Сумгайытского государственного технического колледжа, попал в аварию. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 21 ранены.
Valeh DadaşovАвтор новости
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