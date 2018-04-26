Министр юстиции: За минувший год число арестованных лиц сократилось на 25 процентов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание коллегии министерства юстиции.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Министр юстиции Фикрет Мамедов в своем выступлении сказал, что за минувший год после распоряжения главы государства от 10 февраля 2017 года число арестованных лиц, доставленных в следственные изоляторы, сократилось до 25 процентов, число освобожденных из заключения выросло на 14 процентов, а количество протестов в связи с назначением более мягкого наказания значительно сократилось.

Было отмечено о совершенствовании законодательства с целью эффективного исполнения наказания в виде общественных работ, о закреплении ответственности должностных лиц за создание условий для неисполнения этого вида наказания. Продемонстрирована презентация о реальном исполнении наказания в виде общественных работ, определены дополнительные мероприятия в этой сфере, в том числе даны поручения по эффективному использованию возможностей "системы электронного исполнения".