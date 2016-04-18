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    Министр юстиции встретился с председателем Верховного суда Турции

    На встрече обсудили вопросы сотрудничества в судебно-правовой области

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Исмаилом Рюштю Джиритом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в состав делегации вошли генпрокурор Турции Мехмет Акарча и руководитель Академии юстиции Йылмаз Акчил.

    Министр выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате произошедших в последнее время в Турции терактов, коснулся взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, заявил о готовности поддержать друг друга в рамках международных организаций.

    На встрече коснулись перспектив взаимной деятельности, в том числе вопросов применения электронного суда и других представляющих взаимный интерес вопросов. 

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