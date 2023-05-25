Министр вручил сертификаты прошедшим курс в Академии МЧС катарским офицерам

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с офицерами из Катара, прошедшими курс обучения в Академии МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с офицерами из Катара, прошедшими курс обучения в Академии МЧС.

Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии также принял участие посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Хинзаб.

Отметив тесное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, К.Гейдаров подчеркнул, что отношения динамично развиваются благодаря дальновидности руководителей двух стран.

Посол Катара Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Хинзаб поздравил Азербайджан с предстоящим Днем независимости. Он отметил, что развитие сотрудничества между нашими странами выгодно для обеих сторон, и в этом контексте важно и впредь расширять связи между соответствующими организациями по управлению чрезвычайными ситуациями.

Затем министр К.Гейдаров вручил сертификаты катарским офицерам, успешно прошедшим международный курс "Управление чрезвычайными ситуациями".