Министр: В связи с коронавирусом не ввели никаких ограничений

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"На данный момент мы не ввели никаких ограничений в связи с участием на соревнованиях из-за коронавируса".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, в каких странах возникает опасность, мы принимаем с федерациями совместное решение: "Сегодня страны вводят это ограничение. В качестве примера можно показать Италию. На сегодняшний день все соревнования в этой стране отменены. Стараемся ознакомиться со сложившейся ситуацией и уберечь спортсменов. Через 5 месяцев пройдут Летние олимпийские игры Токио-2020. Главный вопрос заключается в том, что мы должны уберечь наших спортсменов".