Министр: В первом квартале раскрыто 81,9% преступлений

В первом квартале 2023 года общий уровень раскрываемости преступлений составил 81,9%, из низ 80,3% пришлось на нетяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности.

В первом квартале 2023 года общий уровень раскрываемости преступлений составил 81,9%, из них 80,3% пришлось на нетяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов заявил на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел.

Он отметил, что по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года сократилось количество умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж, разбоев, хулиганства, противоправных действий с применением огнестрельного оружия. Улучшились показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений против личности, в том числе умышленных убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев. В результате принятых мер обеспечено возмещение 78,5% материального ущерба, причиненного потерпевшим.