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Министр: В Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек

Министр: В Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек "Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по предотвращению незаконного строительства в стране".
Происшествия
12 декабря 2021 г. 14:02
Министр: В Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек

"Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по предотвращению незаконного строительства в стране".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Министр отметил, что в связи с этим усилены контрольные меры совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и комиссией в составе районных исполнительных властей:

"Есть объективные и субъективные предпосылки незаконного строительства. Эти проблемы возникли, когда было много вынужденных переселенцев. К примеру, в городе Баку были многоэтажные здания, пожарная безопасность которых не была обеспечена, они не были приняты в эксплуатацию. Впоследствии эти здания были приведены в соответствие с техническими условиями и после устранения проблем приняты в эксплуатацию. Этот процесс продолжается и в других районах. Считаю, что в Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек, поскольку они опасны для проживания".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda bir neçə ilə qanunsuz tikili olmayacaq"

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