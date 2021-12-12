Министр: В Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек

Министр: В Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек

"Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по предотвращению незаконного строительства в стране".

https://static.report.az/photo/f11e4792-265c-341e-90a9-313b77379bd1.jpg https://static.report.az/photo/f11e4792-265c-341e-90a9-313b77379bd1.jpg

"Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по предотвращению незаконного строительства в стране". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров. Министр отметил, что в связи с этим усилены контрольные меры совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и комиссией в составе районных исполнительных властей: "Есть объективные и субъективные предпосылки незаконного строительства. Эти проблемы возникли, когда было много вынужденных переселенцев. К примеру, в городе Баку были многоэтажные здания, пожарная безопасность которых не была обеспечена, они не были приняты в эксплуатацию. Впоследствии эти здания были приведены в соответствие с техническими условиями и после устранения проблем приняты в эксплуатацию. Этот процесс продолжается и в других районах. Считаю, что в Азербайджане через несколько лет не будет незаконных построек, поскольку они опасны для проживания". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram