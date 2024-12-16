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Министр: Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей тела 54 человек

Министр: Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей тела 54 человек В Азербайджане в ходе 976 различных видов поисково-спасательных операций сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли 1 095 человек.
Происшествия
16 декабря 2024 г. 17:04
Министр: Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей тела 54 человек

В Азербайджане в ходе 976 различных видов поисково-спасательных операций сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли 1 095 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров на заседании по случаю 19-летия со дня создания МЧС.

По его словам, тела 101 человека удалось извлечь из деформированных автомобилей, из-за закрытых дверей и из-под завалов.

"В результате 140 транспортных и других аварий пожарные и спасатели извлекли из деформированных транспортных средств 294 человека и доставили их в близлежащие медицинские центры, из автомобилей были также извлечены тела 54 погибших", - сказал он.

Министр добавил, что в этом году спасатели обнаружили тела 52 человек, утонувших на неконтролируемых непляжных территориях.

Гейдаров добавил, что в 2024 году сотрудники МЧС спасли на контролируемых пляжных территориях 91 гражданина, на неконтролируемых непляжных территориях - 90 человек.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov: FHN əməkdaşları tərəfindən 54 nəfərin cəsədi avtomobillərdən çıxarılıb

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