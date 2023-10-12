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Министр: Сотрудники МЧС Азербайджана проявили профессионализм при тушении пожара вблизи Ханкенди

Министр: Сотрудники МЧС Азербайджана проявили профессионализм при тушении пожара вблизи Ханкенди Сотрудники МЧС Азербайджана проявили настоящий профессионализм при ликвидации пожара на автозаправочной станции вблизи города Ханкенди и последующих поисковых работах.
Происшествия
12 октября 2023 г. 10:06
Министр: Сотрудники МЧС Азербайджана проявили профессионализм при тушении пожара вблизи Ханкенди

Сотрудники МЧС Азербайджана проявили настоящий профессионализм при ликвидации пожара на автозаправочной станции вблизи города Ханкенди и последующих поисковых работах.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, опубликованной в официальной прессе.

По словам министра, азербайджанские спасатели показали, что обладают огромным опытом в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Хотелось бы отметить настоящий профессионализм, проявленный силами МЧС при тушении пожара на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди и в дальнейших поисковых работах", - говорится в статье.

Отметим, что пожар вблизи города Ханкенди произошел в результате взрыва на автозаправочной станции 25 сентября. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря усилиям Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Xankəndi yaxınlığındakı yanğının söndürülməsi zamanı FHN qüvvələri peşəkarlıq göstərib"

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