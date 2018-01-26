Министр произвел осмотр оползневой территории на Баиловском склоне

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаляддин Гейдаров произвел осмотр оползневой территории на Баиловском склоне.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 26 января министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров осмотрел оползневую территорию на Баиловском склоне, близ Бакинской телебашни.

Министр ознакомился с ситуацией на оползневой территории, дал руководителям соответствующих структур министерства поручения для оперативного проведения необходимых работ.