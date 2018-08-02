Министр обороны проверил готовность подразделений в прифронтовой зоне к зимнему периоду - ВИДЕО

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили подразделения, дислоцированные в направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, в ходе посещения подразделений, расположенных в суровых климатических условиях и горной местности на линии противостояния войск, министр обороны заслушал доклад об оперативной обстановке, а также наблюдал за позициями противника.

Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих и дал конкретные поручения должностным лицам провести необходимые подготовительные работы в связи с предстоящим зимним периодом.

Министру было доложено, что подразделения, расположенные на передней линии обороны, полностью обеспечены питьевой водой, отопительной системой, душевыми, теплыми постельными и другими зимними принадлежностями. Затем, встретившись с местными жителями в одном из отдаленных горных сел, министр провел с ними беседу об обеспечении защиты населенных пунктов и безопасности населения. В ходе беседы с руководством министерства обороны жители села, выразив удовлетворение прокладкой удобной асфальтовой дороги, проведением газопровода и электрических линий в отдаленное горное село, попросили министра обороны передать их признательность руководству страны, Верховному главнокомандующему. Жители села отметили надежную защиту подразделениями Азербайджанской армии населенных пунктов, расположенных на этом направлении и высокое доверие населения к военнослужащим. Затем беседа с местными жителями была продолжена за чайным столом.