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Закир Гасанов посетил новую воинскую часть на освобожденных территориях

Закир Гасанов посетил новую воинскую часть на освобожденных территориях В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, ведутся работы по улучшению боевой подготовки и социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территор
Происшествия
9 февраля 2022 г. 14:48
Закир Гасанов посетил новую воинскую часть на освобожденных территориях

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, ведутся работы по улучшению боевой подготовки и социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

9 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части, введенной в эксплуатацию на освобожденных территориях.

Было доложено, что все помещения воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. На территории воинской части расположены оборудованные системой отопления штабное здание, общежитие, служебные и оружейные комнаты, санузел, столовая и медицинский пункт.

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Версия на английском языке Defense Minister inspects new military unit in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad edilən ərazilərə gedib, yeni hərbi hissə istifadəyə verilib

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