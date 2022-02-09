Закир Гасанов посетил новую воинскую часть на освобожденных территориях

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, ведутся работы по улучшению боевой подготовки и социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территор

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, ведутся работы по улучшению боевой подготовки и социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

9 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части, введенной в эксплуатацию на освобожденных территориях.

Было доложено, что все помещения воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. На территории воинской части расположены оборудованные системой отопления штабное здание, общежитие, служебные и оружейные комнаты, санузел, столовая и медицинский пункт.