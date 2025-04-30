Министр обороны принял участие в мероприятии по случаю годовщины создания Сил специального назначения Азербайджана

Руководящий состав Министерства обороны принял участие в церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 26-й годовщины образования Сил специального назначения.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился со спецназовцами.
Он рассказал о важных шагах по улучшению социально-бытовых условий, удовлетворению нужд и решению проблем военнослужащих, осуществляемых по инициативе президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Глава Минобороны в своем выступлении отметил героизм, проявленный спецназовцами в 44-дневной Отечественной войне, а также в ходе других операций.
Гасанов поздравил спецназовцев, пожелал им успехов в дальнейшей службе и дал соответствующие рекомендации.
В ходе мероприятия награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.