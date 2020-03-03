Министр обороны Азербайджана побывал на командном пункте управления учениями

Широкомасштабные командно-штабные учения продолжаются.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе очередного этапа учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетив командный пункт управления учениями, развернутый на местности в полевых условиях, проверил организацию боевой деятельности войск.

Побывав в группах по управлению общими операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, а также в макетных и тактических классных комнатах, министр обороны дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления, в частности по применению новых боевых средств, принятых на вооружение.