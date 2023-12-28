Министерство: Обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов

В Азербайджане в рамках исполнения судебных решений обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов в этом году.

В Азербайджане в рамках исполнения судебных решений обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов в этом году.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства юстиции под председательством министра Фикрета Мамедова.

На заседании также подчеркнуто, что в стране за этот период совершено 5,1 млн нотариальных действий, зарегистрировано более 262 тыс. актов гражданского состояния, а число пользователей приложения "Мобильный нотариат" выросло вдвое, до 900 тыс.