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Министерство: Обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов

Министерство: Обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов В Азербайджане в рамках исполнения судебных решений обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов в этом году.
Происшествия
28 декабря 2023 г. 18:15
Министерство: Обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов

В Азербайджане в рамках исполнения судебных решений обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам 940 млн манатов в этом году.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства юстиции под председательством министра Фикрета Мамедова.

На заседании также подчеркнуто, что в стране за этот период совершено 5,1 млн нотариальных действий, зарегистрировано более 262 тыс. актов гражданского состояния, а число пользователей приложения "Мобильный нотариат" выросло вдвое, до 900 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Vətəndaşların pozulmuş hüquqları ilə bağlı 940 milyon manata yaxın vəsait ödətdirilib"

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