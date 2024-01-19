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Министр: Обеспечено возмещение более 33 млн манатов ущерба, причиненного гражданам

Министр: Обеспечено возмещение более 33 млн манатов ущерба, причиненного гражданам В прошлом году в Азербайджане были выявлены 42 преступные группы в составе 103 человек, которые совершили 49 преступлений, связанных с грабежом.
Происшествия
19 января 2024 г. 16:25
Министр: Обеспечено возмещение более 33 млн манатов ущерба, причиненного гражданам

В прошлом году в Азербайджане были выявлены 42 преступные группы в составе 103 человек, которые совершили 49 преступлений, связанных с грабежом.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов в ходе оперативного совещания в Главном управлении полиции города Баку, посвященного итогам 2023 года.

Министр добавил, что в прошлом году также удалось выявить 26 преступных групп в составе 56 человек, совершивших 56 квартирных краж.

По словам министра, гражданам было возмещено 76,6% нанесенного материального ущерба (33 млн 748 тыс. 928 манатов) по уголовным делам, расследование которых завершено.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Keçən il vətəndaşlara vurulan 33 milyon manatdan çox maddi ziyanın ödətdirilməsi təmin olunub

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