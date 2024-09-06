Министр: Изменения климата негативно сказываются на сельском хозяйстве Азербайджана

10:23

Изменения климата оказывают серьезное негативное влияние на сельское хозяйство, водные ресурсы, леса и биоразнообразие, здравоохранение, туризм и другие сферы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

По его словам, последствия изменения климата наблюдают не только специалисты, их ощущают все жители страны.

"Особенно хотелось бы подчеркнуть ситуацию с прибрежными зонами. В последние годы уровень Каспийского моря значительно снижается по причинам как техногенного, так и антропогенного характера. По мере увеличения воздействия изменения климата роль законодательства возрастает. Правовые системы должны не только обеспечивать сокращение выбросов, но и быть направлены на защиту прав сообществ, наиболее пострадавших от последствий изменения климата", - сказал министр.

Мухтар Бабаев отметил, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение составляют основу международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.

"Азербайджан представил свой документ о национальном вкладе в рамках Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, и в этой области предпринимаются серьезные шаги. В документе определены цели по сокращению выбросов парниковых газов и укреплению устойчивости к изменению климата", - сказал М.Бабаев.