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Министр: Изменения климата негативно сказываются на сельском хозяйстве Азербайджана

Министр: Изменения климата негативно сказываются на сельском хозяйстве Азербайджана 10:23
Происшествия
6 сентября 2024 г. 10:49
Министр: Изменения климата негативно сказываются на сельском хозяйстве Азербайджана

Изменения климата оказывают серьезное негативное влияние на сельское хозяйство, водные ресурсы, леса и биоразнообразие, здравоохранение, туризм и другие сферы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

По его словам, последствия изменения климата наблюдают не только специалисты, их ощущают все жители страны.

"Особенно хотелось бы подчеркнуть ситуацию с прибрежными зонами. В последние годы уровень Каспийского моря значительно снижается по причинам как техногенного, так и антропогенного характера. По мере увеличения воздействия изменения климата роль законодательства возрастает. Правовые системы должны не только обеспечивать сокращение выбросов, но и быть направлены на защиту прав сообществ, наиболее пострадавших от последствий изменения климата", - сказал министр.

Мухтар Бабаев отметил, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение составляют основу международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.

"Азербайджан представил свой документ о национальном вкладе в рамках Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, и в этой области предпринимаются серьезные шаги. В документе определены цели по сокращению выбросов парниковых газов и укреплению устойчивости к изменению климата", - сказал М.Бабаев.

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Версия на английском языке Minister: Climate changes have severe impact on Azerbaijan's agriculture
Версия на азербайджанском языке Nazir: İqlim dəyişmələri Azərbaycanın kənd təsərrüfatına ciddi təsir göstərir

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