Министр финансов против создания региональных отделений Счетной палаты

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Счетная палата получит доступ к базе данных министерства финансов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Палата хочет, чтобы министерство предоставляло информацию в электронной форме и в режиме реального времени", - сказал он.

С.Шарифов также выразил отношение к идее создания региональных отделений Счетной палаты, отметив, что это дополнительные расходы. В то же время он посчитал возможным создание Счетной палаты в Нахчыванской Автономной Республике: "Этот вопрос может быть отражен в законе "О Счетной палате"".