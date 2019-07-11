Минздрав прокомментировал информацию об отказе в помощи больному туберкулезом

Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало информацию об отказе в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний в помощи больному туберкулезом жителю Сабирабадского района Сахилю Керимову 1988 г.р. из-за неуплаты денег.

Как передает Report, в министерстве сообщили, что распространенная информация не правдива.

В своей объяснительной дежурный врач-пульмонолог второго отделения пульмонологии Института Гюнай Алиева сообщила, что больной обратился в больницу вчера в 15:00. Он был обследован и из-за поставленного диагноза пневмоплеврит, эмпиема был помещен в отделение торакальной хирургии.

"Хирург Насирли Масуд ввел дренаж в правую плевральную область. В анамнезе больного значилось, что он душевнобольной, поэтому рядом с ним оставалась мать. Во время дежурства я несколько раз заходила к больному. Его состояние было среднетяжелым, стабильным. От больного и его родных жалоб не поступало".

Отец больного Керим Керимов также написал объяснительную, где указал, что его сыну оказали своевременную помощь, и он не имеет никаких претензий к работникам больницы.