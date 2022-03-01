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Министерство: Захваченный в плен в Украине азербайджанец не является курсантом МЧС

Министерство: Захваченный в плен в Украине азербайджанец не является курсантом МЧС "Бадирхан Хагвердиев, отец попавшего в плен в Украине (как сообщается в некоторых телеграм-каналах) Азиза Хагвердиева, в интервью СМИ сообщил, что его сын получал высшее образование в Украине по чрезвычайным ситуациям".
Происшествия
1 марта 2022 г. 15:03
Министерство: Захваченный в плен в Украине азербайджанец не является курсантом МЧС

"Бадирхан Хагвердиев, отец попавшего в плен в Украине Азиза Хагвердиева, в интервью СМИ сообщил, что его сын получал высшее образование в Украине "по чрезвычайным ситуациям"".

Отметим, что в некоторых Telegram-каналах распространилось видео, на котором украинские военные задержали гражданина Азербайджана Хагвердиева Азиза Бадирхан оглу. При этом причины его задержания неизвестны.

Об этом в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, что в структуре ведомства такой сотрудник или курсант не числится .

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Ukraynada əsir götürülən azərbaycanlı FHN-in kursantı deyil"

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