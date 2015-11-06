​Министерство выразило отношение к охоте арабского принца на территории Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выразило отношение к информации об охоте арабского принца на территории страны.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, в соответствии с законами страны, граждане Азербайджана и иностранцы могут приобрести билет для сезонной охоты на установленной для охоты территории страны: "На днях для получения разрешения на охоту на территории страны в соответствии с законами Азербайджана в министерство экологии и природных ресурсов обратился представитель граждан Объединенных Арабских Эмиратов, и.о. директора компании "MRG" Джейхун Гаджиев. Учитывая, что обращение было сделано в соответствии с законами Азербайджана, министерство рассмотрело вопрос и выдало 9 гражданам ОАЭ соответствующие билеты для охоты согласно принятых норм, в соответствии с которыми каждому охотнику разрешается охота на 10 птиц".

Отметим, что охота иностранцев регулируется утвержденным Кабмином от 30 сентября 2004 года решением №147 "О правилах предоставления иностранцам и не имеющим гражданства лицам разрешения на охоту на территории Азербайджанской Республики".

Напомним, что в социальной сети и на информационных сайтах распространились видеоролики охоты на территории Гаджигабула одного из 19-ти детей дубайского шейха Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума, брата дубайского принца Хамдана бин Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума - Мухаммеда бин Рашида Гадира.