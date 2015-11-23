Адвокат прокомментировал публикации в отношении экс-главы аппарата министерства Видади Зейналова

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Не знаю, ссылаясь на какой источник СМИ пишут, что якобы в сейфе в служебном кабинете моего подзащитного Видади Зейналова обнаружили клад. Мы решительно протестуем против этого".

Об этом в заявлении Report отметил адвокат экс-главы аппарата министерства связи и высоких технологий (МСВТ) Видади Зейналова Адем Мамедов.

Адвокат отметил, что в служебном кабинете В.Зейналова не было обнаружено никакого клада: "Если бы сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре произвели обыск в служебном кабинете Видади Зейналова, материалы были бы приложены к уголовному делу. Подобные разговоры преднамеренно распространяются некоторыми силами для создания паники в обществе. Еще раз хочу отметить, что эта информация не соответствует действительности. Разве возможно, чтобы человек хранил в своем рабочем кабинете клад?! Этого не было. Не стоит забывать, что Видади Зейналов не был министром связи и высоких технологий".

А.Мамедов добавил, что его подзащитный, то есть В.Зейналов, считает, что бывший министр связи Надир Ахмедов преднамеренно желает ввести общественность в заблуждение: "Видади муаллим сказал, что своим интервью бывший министр связи Надир Ахмедов хочет ввести общественность в заблуждение. Видади Зейналов заявил, что, скорее всего, Надир Ахмедов не работал прозрачно. Нельзя говорить подобное о человеке, с которым он близко не знаком. Почему именно Надир Ахмедов? Потому что все это осуществляется предумышленно. Формируется такое мнение, что, якобы, за всем этим стоит Видади Зейналов. Все связывают с его именем".

Отметим, что распространилась информация о том, что в служебном кабинете арестованного руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова нашли настоящий клад.

В заявлении СМИ бывший министр связи Надир Ахмедов выступил с критикой в адрес В.Зейналова.