МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос гибели в море полицейского

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана внесло ясность в информацию о том, что 3 июля в море утонул сотрудник полиции.

Как сообщил Report замначальника пресс-службы министерства Эхсан Захидов, еще один сотрудник МВД проявил героизм во имя безопасности людей: "Очень жаль, что он потерял жизнь. Так, после службы, 3 июля в 20 часов сотрудник Сураханского районного охранного отдела, сержант полиции Заур Нуралиев вместе с членами семьи приехал отдохнуть на Шувяланский пляж на территории Хазарского района. Увидев двух тонущих, он сразу же бросился к ним на помощь. Вытащив одного из них на берег, З.Нуралиев бросился спасать второго. Однако, уставшему и изнеможенному полицейскому не удалось доплыть до берега вместе со вторым спасенным, в результате чего оба погибли...

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из воды тела героя-полицейского Заура Нуриева и жителя Баку Сафара Сафарли, которого он пытался спасти. Тела погибших переданы близким".