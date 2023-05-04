Министерство внутренних дел объявило конкурс на замещение должностей в органах полиции

Министерство внутренних дел (МВД) проводит конкурс на замещение должности участкового начальника полиции в городских и районных органах полиции республики (кроме Нахчыванской Автономной Республики, городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района).

Министерство внутренних дел (МВД) проводит конкурс на замещение должности участкового начальника полиции в городских и районных органах полиции республики (кроме Нахчыванской Автономной Республики, городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что конкурс на замещение 50 вакантных мест состоит из тестового экзамена и собеседования.

Желающие принять участие в конкурсе должны лично заполнить электронную форму заявления и анкету, размещенные на сайте http://www.mia.gov.az, и до 2 июня 2023 года отправить их в Главное управление кадров МВД по электронной почте [email protected] Электронные заявки регистрируются в МВД и после изучения информации о кандидатах Главным управлением кадров принимается решение.