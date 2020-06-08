Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к гражданам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые граждане!

В связи с ужесточением особого карантинного режима в субботу и воскресенье минувшей недели вам было запрещено покидать места жительства и места пребывания. От имени всего личного состава органов внутренних дел выражаем вам признательность за понимание и соблюдение требований особого карантинного режима!

Проявив терпение и сдержанность, вы два дня оставались дома, оберегая здоровье свое и своих близких. Верим, что если и в последующем будут введены подобные ограничения, вы вновь проявите терпение и сдержанность.

Еще раз спасибо!"