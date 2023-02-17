Министерство: В результате ДТП в Сиязане погибли 2 учителя, 5 госпитализированы

Министерство науки и образования опубликовало информацию о учителях, попавших в дорожно-транспортное происшествие в Сиязане.

Министерство науки и образования опубликовало информацию о учителях, попавших в дорожно-транспортное происшествие в Сиязане.

В информации, поступившей в Report из министерства, говорится:

"Сегодня утром 7 наших учителей, работающих в школах сел Машриф, Даггушчу и Гозагаджы Сиязанского района, попали в аварию. Двое из них погибли на месте происшествия. Еще пятеро были госпитализированы в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айгюн Исмаиловой и Айгюн Велиевой – учителям полной средней школы села Машриф Сиязанского района, скончавшимся в результате несчастного случая".