Министерство: В результате извержения вулкана в Гарадаге высота огненного столба составила около 250 метров

Республиканский центр сейсмологической службы: "Землетрясения являются одной из причин извержения"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "На данный момент на территории, где расположен вулкан Отманбоздаг, проводятся соответствующие измерительные работы".

Об этом в заявлении Report сказал директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

По его словам, территория, где наблюдался данный процесс, не очень большая и по этой причине работы планируется завершить до сегодняшнего вечера.

Специалист сказал, что на территории проводятся ряд работ, в том числе исследуются направления, длина возникших трещин: "Сейчас на территории побочная активность не ощущается, огонь полностью потух".

Дж.Пашаев сказал, что в результате извержения вулкана горит не грязь, а накопившийся годами в жерле вулкана газ, то есть метан: "Высота пламени, возникшего в результате произошедшего вчера извержения, достигла 200-250 метров. Грязевые вулканические выбросы охватывают территорию в около 10-12 га, а длина составляет свыше 350 метров. На территории (в юго-западном направлении) возникли глубокие трещины глубиной 3-4 метра".

Он добавил, что наличие землетрясений после извержения вулкана не случайно, так как грязевые вулканы непосредственно связаны с землетрясениями: "То есть, землетрясение является фактором, пробуждающим грязевой вулкан. Одна из причин пробуждения грязевого вулкана - землетрясения".

Отметим, что 6 февраля в 12:20:40 и 14:18:07 по местному времени было дважды зафиксировано извержение вулкана Отманбоздаг на территории Гарадагского района. В первый раз извержение длилось 3 мин. 23 сек., а во второй раз – 6 минут.