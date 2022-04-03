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Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав

Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав На место происшествия в связи со взрывом в Сабаильском районе направлены необходимые машины скорой помощи.
Происшествия
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3 апреля 2022 г. 04:35
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав

На месте взрыва в Баку работают 35 бригад скорой помощи.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

"По данным бригады скорой медицинской помощи, на 04:20 госпитализировано 24 человека (13 мужчин, 11 женщин)", - заявили в ведомстве.

04:06

На место происшествия в связи со взрывом в Сабаильском районе направлены необходимые машины скорой помощи.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

"Идет регулярная связь с бригадами, работающими на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры. Дополнительная информация будет предоставлена ​​населению".

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