Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав

На место происшествия в связи со взрывом в Сабаильском районе направлены необходимые машины скорой помощи.

На месте взрыва в Баку работают 35 бригад скорой помощи.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

"По данным бригады скорой медицинской помощи, на 04:20 госпитализировано 24 человека (13 мужчин, 11 женщин)", - заявили в ведомстве.

04:06

На место происшествия в связи со взрывом в Сабаильском районе направлены необходимые машины скорой помощи.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

"Идет регулярная связь с бригадами, работающими на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры. Дополнительная информация будет предоставлена ​​населению".