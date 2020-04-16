​Министерство сделало заявление по поводу фотографии в соцсетях

Распространенная в некоторых соцсетях фотография, создающая впечатление, что единовременную выплату, предназначенную для безработных, якобы назначили какому-то состоятельному человеку, не соответствует действительности.

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

По его словам, на фотографии видно, как на экране телефона марки Vertu открыто сообщение о том, что единовременная выплата назначена человеку по фамилии Алекберов.

"Были изучены телефонные номера 326 человек по фамилии Алекберов и Алекберова, которым назначили единовременную выплату.

С помощью соответствующих информационных систем были определены мобильные телефоны, в которых использовались номера (с помощью İMEİ кода). Ни один из 326 человек, которым назначили выплаты, не был владельцем устройства марки Vertu.

Мы решительно осуждаем попытки вызвать недоверие к программе единовременных выплат с помощью фейковых публикаций, и заявляем, что такие попытки создают юридическую ответственность", - сказал Ф.Талыблы.