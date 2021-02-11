МЧС обратился к гражданам: Дождитесь окончания разминирования этих земель

Неоднократны случаи подрыва на мине гражданских лиц, которые без специального разрешения выезжают на деоккупированные земли

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана призвало граждан не посещать освобожденные от оккупации территории без специального разрешения.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что благодаря мудрому руководству президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, его решительной воле и самоотверженности нашей армии осуществление величайшей мечты нашего народа, восстановление нашей территориальной целостности является самой почетной страницей нашей государственности: "Этой исторической победой Азербайджан не только положил конец 30-летней оккупации, но и утвердился в мире как победивший народ, непобедимое государство.

Естественно, что каждый наш гражданин, обретший свои исконные и извечные земли, с нетерпением хочет посетить эти территории. Но неоднократны случаи подрыва на мине гражданских лиц, которые без специального разрешения выезжают на освобожденные от оккупации земли.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз призывает население строго соблюдать правила безопасности, не посещать эти территории без разрешения до окончания операций по разминированию, а также напоминает, что это создает юридическую ответственность".