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Министерство предупредило граждан

Министерство предупредило граждан Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова порекомендовала населению быть предельно осторожными в связи с тем, что сегодня ночью и завтра на территории страны продолжится морозная погода, а дороги покроются льдом
Происшествия
24 февраля 2021 г. 22:17
Министерство предупредило граждан

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова порекомендовала населению быть предельно осторожными в связи с тем, что сегодня ночью и завтра на территории страны продолжится морозная погода, а дороги покроются льдом.

Как передает Report, И.Ибрагимова порекомендовала населению не выходить на улицу без необходимости и не пользоваться личным транспортом:

"На данный момент в столице и на Абшеронском полуострове наблюдается до 5 градусов мороза, ожидается снижение температуры до 9 градусов. Ночью и утром дороги покроются льдом, поэтому пешеходы и водители должны быть внимательны", - отметила она.

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