Министерство: Пожар в Ярдымлинском лесу локализован

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Пожар, разгоревшийся в лесополосе в труднопроходимой горной местности близ села Шихлар Ярдымлинского района, локализован.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Сообщается, что на территории нет открытых источников огня, местами наблюдается задымление. В настоящее время ведется работа по тушению этих источников задымления.

Порывы ветра и сложный рельеф местности осложняют работу.

Отмечается, что к тушению привлечены 90 пожарных, 3 пожарные машины, самолет-амфибия "BE 200 ÇS "и вертолет "Mi-17", 180 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, а также местное население.

О ходе работ по тушению пожара будет дана дополнительная информация.