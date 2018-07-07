Министерство: Пожар в Ярдымлинском лесу локализован

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Пожар, разгоревшийся в лесополосе в труднопроходимой горной местности близ села Шихлар Ярдымлинского района, локализован.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Сообщается, что на территории нет открытых источников огня, местами наблюдается задымление. В настоящее время ведется работа по тушению этих источников задымления.
Порывы ветра и сложный рельеф местности осложняют работу.
Отмечается, что к тушению привлечены 90 пожарных, 3 пожарные машины, самолет-амфибия "BE 200 ÇS "и вертолет "Mi-17", 180 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, а также местное население.
О ходе работ по тушению пожара будет дана дополнительная информация.
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