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    Министерство: Пожар в Ярдымлинском лесу локализован

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Пожар, разгоревшийся в лесополосе в труднопроходимой горной местности близ села Шихлар Ярдымлинского района, локализован. 

    Об этом Report сообщили в МЧС. 

    Сообщается, что на территории нет открытых источников огня, местами наблюдается задымление. В настоящее время ведется работа по тушению этих источников задымления. 

    Порывы ветра и сложный рельеф местности осложняют работу. 

    Отмечается, что к тушению привлечены 90 пожарных, 3 пожарные машины, самолет-амфибия "BE 200 ÇS "и вертолет "Mi-17", 180 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, а также местное население. 

    О ходе работ по тушению пожара будет дана дополнительная информация.

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