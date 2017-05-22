Министерство образования подало в суд на Исполнительную власть города Баку

22 мая, 2017 10:21

© Report.az Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана подало в суд на Исполнительную власть города Баку. Как сообщает Report, министерство, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование о признании недействительным распоряжения. Суд удовлетворил иск. В качестве третьего лица указана организация "Инджясянят". Не согласившись с решением суда, организация "Инджясянят" подала апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.