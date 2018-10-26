Министерство обратится в суд для закрытия ресторанов и домов торжеств - СПИСОК

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Судебным органам будет представлено ходатайство в связи с закрытием 9 объектов общепита".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров.

По его словам, прошло уже пять месяцев со дня предоставления объектам срока для установки очистительных установок, отвечающих современным стандартам: "Этот процесс начался в мае и до сегодняшнего дня специалистами министерства были проведены мониторинги на прилегающих территориях 301 объекта общепита на административной территории Баку и Абшеронского района, взяты образцы атмосферного воздуха и уточнено, что количество выпускаемых в воздух ядовитых газов во много раз превышает допустимую норму, это приводит к локальному загрязнению воздуха и справедливому недовольству населения. В связи с этим с целью установки владельцами объектов отвечающих современным стандартам очистительных установок министерство дало "принудительное поручение". Несмотря на истечение длительного времени, до сего дня только в 53 объектах общепита были установлены современные установки, в 180 объектах ведется работа по установке. За минувшие 5 месяцев каждый владелец объекта мог установить очистительную установку. Однако в связи с истечение срока в отношении 58 объектов приняты законные меры, составлены акты и протоколы, применен штраф".

Р.Багиров отметил, что готовятся документы для представления в судебные органы ходатайства для закрытия 9 объектов: "Это объекты общепита, расположенные в Ясамальском районе "Filiz Palace", Бинагадинском районе "Tərlan", "Wite Palace", Низаминском районе "Milord", "Xəmsə", "Dan ulduzu", Хатаинском районе "Neapol", Сураханском районе "Turan", Сабунчинском районе "Arzu".