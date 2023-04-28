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Министерство обратилось к рыболовам

Министерство обратилось к рыболовам В связи с мораторием на вылов рыбы в период нереста государственная служба экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управление полиции на водном транспорте МВД обратились к лицам, занимающимся выловом рыбы.
Происшествия
28 апреля 2023 г. 12:49
Министерство обратилось к рыболовам

В связи с временным мораторием на вылов рыбы в период нереста государственная служба экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управление полиции на водном транспорте МВД обратились к лицам, занимающимся выловом рыбы.

Как сообщает Report, в обращении говорится следующее:

В целях обеспечения исполнения указа № 243 от 11 августа 2014 года, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, лицам, занимающимся рыбной ловлей на реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах, а также на Хачмазской, Сальянской, Нефтчалинской и других территориях рекомендуется прекратить промысел, воздержаться от действий, создающих препятствия для естественного роста, воспроизводства рыбы.

Граждан просят сообщить о любых нарушениях, позвонив в управление полиции на водном транспорте по номерам (012) 433-38-12 и (012) 433-38-02.

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