Министерство обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.

Как сообщили Report в МЧС, в ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, несоблюдение ими соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха приводят к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, национальным и природным ресурсам, в том числе лесам и заповедникам, а также возникают угрозы жизни и здоровью людей.

"МЧС, обращаясь к населению, подчеркивает важность строгого соблюдения требований пожарной безопасности в связи с потеплением погоды", - отметили в министерстве.