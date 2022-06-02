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Министерство обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

Министерство обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.
Происшествия
2 июня 2022 г. 12:41
Министерство обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.

Как сообщили Report в МЧС, в ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, несоблюдение ими соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха приводят к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, национальным и природным ресурсам, в том числе лесам и заповедникам, а также возникают угрозы жизни и здоровью людей.

"МЧС, обращаясь к населению, подчеркивает важность строгого соблюдения требований пожарной безопасности в связи с потеплением погоды", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

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