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    ​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 44 раза

    Ответным огнем огневые точки противника подавлены

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 44 раза

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с территории села Чилябюрт Тертерского района, сёл Юсифджанлы, Шихлар, Марзили, Гарагашлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенных пунктов Горадиз и Ашаги Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Ходжавендского и Физулинского районов.

    Огневые точки врага подавлены ответным огнем 

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