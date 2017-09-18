Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов разблокировало банковские счета информационного агентства "Туран".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило само агентство "Туран".

Будет ли закрыто уголовное дело в отношении агентства или нет, еще точно неизвестно.

Напомним, что министерство налогов произвело проверку в ООО "Информационное агентство Туран". В целях расследования наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет в Следственном отделе Департамента по предварительному расследованию налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК.

24 августа 2017 года директор агентства "Туран" Мехман Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК и по решению Ясамальского районного суда избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

11 сентября президент Ильхам Алиев дал поручение соответствующим органам рассмотреть вопрос о замене избранной в отношении М. Алиева меры пресечения в виде ареста домашним арестом. В тот же день решением Ясамальского районного суда мера пресечения была изменена, и М. Алиев вышел на свободу.