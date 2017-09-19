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    Министерство налогов восстановило санкции в отношении информационного агентства Turan

    В настоящее время долг агентства составляет более 36 тыс. манатов© Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Департамент локальных доходов города Баку при министерстве налогов восстановил налоговые санкции в отношении агентства Turan за 2014-2017 гг.

    Как сообщает Report, об этом сообщило само агентство.

    Так, в связи с этим на электронный адрес агентства Turan поступило письмо от министерства налогов. B письме сказано, что агентство имеет долги по невыплаченным налогам на сумму 27 253 маната и проценты по невыплаченным долгам на сумму 9 294 маната.

    Отметим, что ранее от того же департамента министерства на адрес Turan пришло письмо, в котором говорилось, что у агентства нет долгов по налогам и каких-либо штрафных санкций.

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