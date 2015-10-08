Министерство налогов подало в суд на компанию Искендера Халилова

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана подал в суд на общество с ограниченной ответственностью Svit Haus (ООО).

Как сообщает Report, департамент выдвинул иск о распродаже описанного имущества ООО.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что ООО Svit Haus занимается строительством многоэтажных домов. Компания принадлежит ОАО Bakı Toxucu Tikiş Джаванширу Халилову. Однако, сообщается, что основным владельцем ООО Svit Haus является брат Д.Халилова, известный миллиардер Искендер Халилов, проживающий в России.