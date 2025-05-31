Министерства юстиции Азербайджана и Узбекистана подписали Программу сотрудничества

Министр юстиции Фарид Ахмедов в рамках визита в Узбекистан встретился с министром юстиции Узбекистана Акбаром Ташкуловым.

Министр юстиции Фарид Ахмедов в рамках визита в Узбекистан встретился с министром юстиции Узбекистана Акбаром Ташкуловым.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

В ходе встречи между сторонами была подписана "Программа сотрудничества между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2025-2026 годы".

Согласно Программе сотрудничества, в 2025 и 2026 годах предусматривается проведение конкретных мероприятий по обмену опытом между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана в области обучения юристов, совершенствования нотариальной практики, цифровизации в сфере юстиции, законодательства, судебной экспертизы и других областях.