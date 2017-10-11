Мингячевирская городская школа №13: Состояние пострадавшего в массовой драке ученика нормальное

Мингячевир. 11 октября. REPORT.AZ/ Руководство Мингячевирской городской школы №13 прокомментировало массовую драку между учениками.

Как сообщила ширванскому бюро Report заместитель директора школы по воспитательной работе Интизар Ширинова, все были огорчены неприятным инцидентом.

Замдиректора отметила, что хотя группа находившихся на месте происшествия учеников пыталась унять конфликт, сделать им этого не удалось: "Мы также поздно были проинформированы о происшествии, потому что драка произошла после учебы. Притом произошла на почве обычной шутки. Да, на месте происшествия было много наших учеников. Но мы выяснили, что вовсе не все они стали участниками драки. Наоборот, группа учеников пыталась развести дерущихся и унять конфликт. Состояние пострадавшего ученика Мурада Мусаева уже нормальное, поссорившихся мы примирили. Мы даже предложили самому Мураду и его родителям поменять класс, если это необходимо, но они не согласились. Я надеюсь, что больше мы не столкнемся с такими ситуациями".

Отметим, что потерпевший Мурад Мусаев учится в 10 классе. Он был переведен в среднюю школу №13 из другой школы в этом году.