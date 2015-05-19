Минздрав распространил официальное заявление по поводу пожара в многоэтажном здании

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Минздрав сделал официальное заявление по поводу пожара в жилом здании на территории Бинагадинского района.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия было направлено 30 бригад скорой помощи.

По словам находящегося на месте происшествия главврача Станции скорой медицинской помощи Рауфа Нагиева, в различных больницах уже размещены 15 пострадавших.

Отметим, что руководство самых крупных больниц страны получило необходимые распоряжения и сейчас они занимаются приемом пострадавших. Семеро из них размещены в Клиническом медицинском центре №1, остальные находятся в других медицинских учреждениях.