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    Минздрав распространил официальное заявление по поводу пожара в многоэтажном здании

    15 пострадавших госпитализированы

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Минздрав сделал официальное заявление по поводу пожара в жилом здании на территории Бинагадинского района.

    Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия было направлено 30 бригад скорой помощи.

    По словам находящегося на месте происшествия главврача Станции скорой медицинской помощи Рауфа Нагиева, в различных больницах уже размещены 15 пострадавших.

    Отметим, что руководство самых крупных больниц страны получило необходимые распоряжения и сейчас они занимаются приемом пострадавших. Семеро из них размещены в Клиническом медицинском центре №1, остальные находятся в других медицинских учреждениях.

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