Пострадавшая при столкновении микроавтобуса с "КамАЗ" в Кюрдамире находится в тяжелом состоянии

2 человека погибли и 8 получили ранения в результате тяжелого ДТП на участке автодороги Баку-Алят-Газах-Грузия, проходящей через село Карар Кюрдамирского района. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, микроавтобус Mercedes Sprinter, перевозивш

В связи с аварией на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-Грузия, проходящем по территории села Каррар Кюрдамирского района, к месту происшествия были привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи "113", подведомственной TƏBIB.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, около 13:45 8 пострадавших в автоаварии, среди которых трое детей,были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Кюрдамирской центральной районной больницы.

Им оказаны необходимые медицинские услуги, продолжается лечение. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Состояние у других пострадавших стабильное.

15:17

2 человека погибли и еще 8 получили ранения в результате тяжелого ДТП на участке автодороги Баку-Алят-Газах- граница с Грузией, проходящей через село Карар Кюрдамирского района.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, микроавтобус Mercedes Sprinter, перевозивший пассажиров, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком "КамАЗ", груженым камнями. В результате инцидента грузовик "КамАЗ" съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии два человека погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту проводится расследование.